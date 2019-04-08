2019-04-08T15:01:03+03:00
Происшествия

Под Саратовом мужчина может сесть на пять лет за удар полицейскому в лицо

Его хотели наказать за переход путей в неположенном месте, но он заработал срок за насилие к правоохранителю
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области в суд направили дело в отношении 27-летнего мужчины. Его обвиняют в насилии к полицейскому при исполнении.

- В марте 2019 года старший инспектор ПДН транспортной полиции на станции Ершов заметил парня, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте. Для составления протокола он позвал его отдел. Однако тот ударил правоохранителя кулаком по лицу, — сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре.

Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Ершовский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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