В Татищеве мужчину убило током во время ремонта проводки
Его труп нашел сосед
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Следователи Ленинского района Саратова начали доследственную проверку по факту гибели 39-летнего жителя Татищева.
- Предполагается, что утром 6 апреля мужчина чинил у себя дома электричество. Он неправильно подключил провода и его ударило током. Труп с ожогами нашел сосед, зашедший к погибшему в гости, и сразу позвонил в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
После проверки следователи решат, возбуждать уголовное дело или нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU