2019-04-08T14:18:11+03:00
Общество

Саратовцев раздражают знаки о запрете парковки из-за чистки снега

Их обещали убрать до 1 апреля
Ольга Муравлёва
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Саратовцы возмущены несвоевременной уборкой знаков, гласящих о запрете парковки на время чистки снега.

- Администрацией Саратова зимой было установлено огромное число знаков, ограничивающих парковку. Тогда горожан убеждали, что это очень необходимо для своевременной уборки снега и действовать они будут только до 1 апреля. 6 апреля знаки тоже все на местах, — написала местная жительница на профиле мэра на сайте «Лица губернии».

В мэрии «КП-Саратов» сообщили, что процесс уборки идет. До конца этой недели, 14 апреля, все знаки постепенно будут демонтированы.

Напомним, их установили на период с 1 января по 1 апреля в связи с обильными снегопадами для того, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ техники к труднодоступным местам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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