Жительница Саратова лишилась в такси мобильного телефона
Предполагаемого вора задержали
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В отдел полиции №2 Саратова обратилась 32-летняя жительница облцентра.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, поездка в такси обернулась для женщины потерей сотового телефона стоимостью более 6 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержали 23-летнего саратовца.
Он признался в содеянном и отправился ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.
Похищенное у него изъяли.
ИСТОЧНИК KP.RU