В Энгельсском районе двое рецидивистов обкрадывали пенсионеров
Они продали похищенное имущество
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В отдел полиции Энгельсского района обратилась 59-летняя женщина с заявлением о краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, кто-то проник на ее дачу и украл оттуда металлические изделия.
Такой же случай повторился с 62-летним мужчиной.
По подозрению в краже задержали двух рецидивистов в возрасте 29-39 лет. Они признались в совершении преступления и добавили, что продали похищенное имущество.
На них завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU