В Энгельсском районе двое рецидивистов обкрадывали пенсионеров

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-08T13:52:13+03:00

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В отдел полиции Энгельсского района обратилась 59-летняя женщина с заявлением о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, кто-то проник на ее дачу и украл оттуда металлические изделия.

Такой же случай повторился с 62-летним мужчиной.

По подозрению в краже задержали двух рецидивистов в возрасте 29-39 лет. Они признались в совершении преступления и добавили, что продали похищенное имущество.

На них завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU