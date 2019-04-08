Саратовец в баре украл у незнакомца два телефона
На него завели уголовное дело
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В отдел полиции обратился 37-летний саратовец с заявлением о краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в одном из местных баров неизвестный залез в карман его куртки и похитил два сотовых телефона общей стоимостью 100 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали. Им оказался ранее судимый 27-летний саратовец, который признался в содеянном. Его отпустили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде, а похищенное изъяли.
ИСТОЧНИК KP.RU