Саратовец в баре украл у незнакомца два телефона

СЕГОДНЯ 13:41 2019-04-08T13:54:18+03:00

На него завели уголовное дело

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В отдел полиции обратился 37-летний саратовец с заявлением о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в одном из местных баров неизвестный залез в карман его куртки и похитил два сотовых телефона общей стоимостью 100 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказался ранее судимый 27-летний саратовец, который признался в содеянном. Его отпустили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде, а похищенное изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU