2019-04-08T13:50:27+03:00
Общество

Саратовские дзюдоисты стали призерами всероссийских соревнований

Состязания закончились вчера в Тамбове
Дарья Вострикова
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С 6 по 7 апреля в Тамбове прошли всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященные памяти заслуженного тренера России А. Малина.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, саратовские дзюдоисты стали победителями и призерами состязаний.

«Золото» завоевали Анастасия Горнухова, Максуд Ибрагимов и Эмиль Курбанов, «серебро» получила Татьяна Зиновьева, тройку лидеров занял Дмитрий Пономарев.

Кроме того, Эмиль Курбанов выполнил норматив «Мастер спорта России» по дзюдо. По итогам соревнований чемпионы примут участие в чемпионате России в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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