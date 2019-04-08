Саратовские дзюдоисты стали призерами всероссийских соревнований

СЕГОДНЯ 13:33 2019-04-08T13:50:27+03:00

Изменить размер текста: A A

С 6 по 7 апреля в Тамбове прошли всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященные памяти заслуженного тренера России А. Малина.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, саратовские дзюдоисты стали победителями и призерами состязаний.

«Золото» завоевали Анастасия Горнухова, Максуд Ибрагимов и Эмиль Курбанов, «серебро» получила Татьяна Зиновьева, тройку лидеров занял Дмитрий Пономарев.

Кроме того, Эмиль Курбанов выполнил норматив «Мастер спорта России» по дзюдо. По итогам соревнований чемпионы примут участие в чемпионате России в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU