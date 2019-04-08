За контроль строительных работ в аэропорту «Гагарин» предлагают 23,6 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-08T13:45:42+03:00

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ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» объявило конкурс на проведение строительного контроля в возводящемся аэропорту «Гагарин» под Сабуровкой Саратовского района. Итоги будут подведены после 17 апреля.

За эту работу госпредприятие готово заплатить 23 млн 613 950 рублей и 2 копейки. Это средства федерального бюджета.

Размер обеспечения заявки от участника конкурса — 1 млн 180 697,5 рубля.

- Оказание услуг на осуществление строительного контроля по объекту: «Строительство аэропортового комплекса Центральный» (Саратов) первая очередь строительства, Саратов» должно быть произведено по условиям конкурса с момента заключения контракта до 30.09.2019, но не ранее получения государственным заказчиком заключения органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, — сообщается в документации конкурса, где новый аэропорт по-прежнему называют «Центральный».

ИСТОЧНИК KP.RU