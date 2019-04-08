В Балакове завели уголовное дело за некачественный асфальт

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-08T13:42:22+03:00

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Прокуратура Балакова выявила несоблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, в мае МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» заключила контракт с организацией, которая обязалась отремонтировать дорогу на подъезде к селу Новоуспенка Быково-Отрогского муниципального образования. Они получили 4 млн рублей из местного бюджета.

Обследование участка с привлечением специалистов ПУИЦ «Волгодортранс» СГТУ показало, что асфальт на дороге не соответствует тем требованиям, которые прописаны в контракте, а местному бюджету причинен ущерб на всю сумму договора.

Материалы проверки направлены в следственные органы. По результатам их исследования завели уголовное дело, за ходом которого следит прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU