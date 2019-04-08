Полицейскому из Балашова отказались смягчать срок за сбитую насмерть женщину

СЕГОДНЯ 12:58 2019-04-08T13:39:50+03:00

Виновник ДТП посчитал наказание слишком суровым и подал апелляцию

Изменить размер текста: A A

Балашовский районный суд 25 января 2019 года вынес приговор 39-летнему сотруднику полиции Балашова — виновнику смертельного ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, вечером 27 августа 2018 года мужчина ехал за рулем Lada Kalina из Балашова в село Пинеровка. На 7 км трассы пьяный водитель выехал на встречку и влетел в автомобиль Lada Granta, за рулем которого была 27-летняя женщина.

В результате аварии водительница погибла на месте, а ее 48-летнему пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.

Виновник ДТП посчитал наказание слишком суровым и подал апелляцию, утверждая, что в момент аварии был трезвым.

Однако приговор ему оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU