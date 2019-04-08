Саратовская прокуратура выявила сайт по подделке документов
Суд признал распространение этой информации незаконным
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Прокуратура Октябрьского района выявила в интернете сайт, где размещалась информация об изготовлении и продаже поддельных документов об образовании.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, распространение этой информации, в свободном доступе является незаконным.
Прокурор подал в суд иск о признании этой информации запрещенной в РФ. Эти требования удовлетворены.
Решение направлено в органы Роскомнадзора для блокировки сайта.
ИСТОЧНИК KP.RU