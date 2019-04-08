2019-04-08T13:04:18+03:00
Происшествия

Саратовская прокуратура выявила сайт по подделке документов

Суд признал распространение этой информации незаконным
Дарья Вострикова
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Прокуратура Октябрьского района выявила в интернете сайт, где размещалась информация об изготовлении и продаже поддельных документов об образовании.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, распространение этой информации, в свободном доступе является незаконным.

Прокурор подал в суд иск о признании этой информации запрещенной в РФ. Эти требования удовлетворены.

Решение направлено в органы Роскомнадзора для блокировки сайта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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