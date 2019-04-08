Перевозчики не смогли рассказать, когда нормализуется работа автобусов в Саратове

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-08T13:11:50+03:00

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В Саратове сегодня, 8 апреля, начался очередной транспортный коллапс. Во многом это связано с тем, что итоги конкурса перевозчиков были признаны недействительными.

Выяснилось, что один из основных победителей конкурса — ООО «ТК Дилижанс-2» — представил недостоверные сведения. УФАС потребовало отменить итоги, тогда ряд маршрутов был передан другим перевозчикам.

К примеру, перестала ходить маршрутка №56, которая курсирует от стадиона «Спартак» до Технической улицы. Маршрут был передан ТК «Властелин». Однако диспетчер транспортной компании заявил, что не владеет информацией, когда автобусы начнут работать.

Автобус №38, следующий от ООО «Саратоворгсинтез» до поселка Комсомольский, достался ОАО «Пассажиртранс-1». Сотрудники предприятия оказались еще более недружелюбными и не взяли ни один из телефонов, который набрал наш корреспондент.

Непонятная ситуация остается с маршрутами №7 «стадион "Волга"» — «поселок Князевка», №35 «площадь Ленина» — «поселок Нефтяников» и №89 «улица Ипподромная — поселок Зональный».

Перевозчики по этим маршрутам будут объявлены в апреле этого года после подведения итогов конкурса. Ранее никто не захотел брать эти рейсы себе под крыло.

Жители Саратова на себе ощутили неразбериху, которая произошла в связи с нарушениями отбора перевозчиков. С самого утра соцсети пестрят гневными сообщениями горожан, которые с трудом добирались на работу и долгое время стояли на остановках или были вынуждены идти пешком. Рекомендации мэрии об альтернативных способах поездок также не вызвали энтузиазма: практически везде указанные маршруты либо не в состоянии обслужить всех желающих, либо ходят также с перебоями, либо пассажиры вынуждены ехать с многочисленными пересадками, что значительно увеличивает расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU