2019-04-08T12:31:56+03:00
Происшествия

Прокуратура назвала причины обрушения домов в Саратове

В ЧП обвинили управляющие компании при попустительстве мэрии
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Саратова проанализировала причины обрушения многоэтажных домов в городе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ЧП случились из-за бездействия управляющих компаний, которое приводит к плохому состоянию зданий.

При этом отмечается, что усугубляет ситуацию ненадлежащий жилищный контроль со стороны администрации города.

Напомним, последним крупным обрушением был случай 30 марта на проспекте 50 лет Октября. Там около полудня рухнула часть кровли и стены дома №71. При этом ранее здание не было признано аварийный и причиной ЧП стало плохое состояние несущих конструкций.

- Этих проблем возможно было избежать при своевременном ремонте и надлежащем содержании общедомового имущества, в том числе кровли здания и кладки чердачного помещения, а также при вмешательстве органов муниципального жилищного контроля, — подчеркнули в прокуратуре.

В связи с этим и другими случаями (на Огородной, 166/2, Азина, 37, Измайлова, 3) надзорное ведомство внесло представление главе Саратова Михаилу Исаеву.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Саратовом мужчина может сесть на пять лет за удар полицейскому в лицо
В Татищеве мужчину убило током во время ремонта проводки
Саратовцев раздражают знаки о запрете парковки из-за чистки снега
СНТ Саратовской области активно заключают договоры на обращение с ТКО
Жительница Саратова лишилась в такси мобильного телефона
В Энгельсском районе двое рецидивистов обкрадывали пенсионеров
Саратовец в баре украл у незнакомца два телефона
Саратовские дзюдоисты стали призерами всероссийских соревнований
За контроль строительных работ в аэропорту «Гагарин» предлагают 23,6 млн рублей
В Балакове завели уголовное дело за некачественный асфальт
Полицейскому из Балашова отказались смягчать срок за сбитую насмерть женщину
Адвокат: Алексей Прокопенко может выйти из-под стражи до конца недели
Саратовская прокуратура выявила сайт по подделке документов
Перевозчики не смогли рассказать, когда нормализуется работа автобусов в Саратове
В Саратове УК оштрафовали за затопленный дом
Экс-мэра Саратова Алексея Прокопенко могут выпустить из-под стражи
В Саратове задержана банда автоподставщиков
В Ленинском районе Саратова за день поймали двух наркоманов
Житель Пугачева продал арестованный за долги автомобиль
В Саратове спустя три месяца простоя пошли трамваи №5
«Комсомолка» ищет саратовских красавиц для участия в фотосессии