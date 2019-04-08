Прокуратура назвала причины обрушения домов в Саратове

СЕГОДНЯ 12:21 2019-04-08T12:31:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Саратова проанализировала причины обрушения многоэтажных домов в городе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ЧП случились из-за бездействия управляющих компаний, которое приводит к плохому состоянию зданий.

При этом отмечается, что усугубляет ситуацию ненадлежащий жилищный контроль со стороны администрации города.

Напомним, последним крупным обрушением был случай 30 марта на проспекте 50 лет Октября. Там около полудня рухнула часть кровли и стены дома №71. При этом ранее здание не было признано аварийный и причиной ЧП стало плохое состояние несущих конструкций.

- Этих проблем возможно было избежать при своевременном ремонте и надлежащем содержании общедомового имущества, в том числе кровли здания и кладки чердачного помещения, а также при вмешательстве органов муниципального жилищного контроля, — подчеркнули в прокуратуре.

В связи с этим и другими случаями (на Огородной, 166/2, Азина, 37, Измайлова, 3) надзорное ведомство внесло представление главе Саратова Михаилу Исаеву.

ИСТОЧНИК KP.RU