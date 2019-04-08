В Саратове задержана банда автоподставщиков

СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-08T12:09:35+03:00

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В Саратове задержаны подозреваемые в мошенничестве в сфере автострахования.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, спецоперация была проведена совместно с сотрудниками УФСБ.

Как выяснилось в ходе расследования, участники банды мошенников инсценировали ДТП, повреждали дорогостоящие автомобили и требовали страховые выплаты.

Мошенники разбивали дорогие авто для получения страховки

Было возбуждено уголовное дело, выявлено более 40 эпизодов. Сумма ущерба составила свыше 30 млн рублей.

Задержанных отправили под арест. Стражи порядка выявляют остальных причастных к автоподставам граждан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/701814" frameborder="0"></iframe> Задержана банда автоподставщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU