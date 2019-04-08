В Ленинском районе Саратова за день поймали двух наркоманов

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-08T12:07:57+03:00

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Росгвардейцы задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Ленинском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в Росгвардии Саратовской области, ранним утром патрульный экипаж обнаружил у дома на улице Тархова подозрительного мужчину. Он попытался убежать от правоохранителей, но был задержан. Выяснилось, что при себе у гражданина был сверток с наркотиками. В присутствии понятых у него изъяли из кармана брюк пачку от сигарет, где лежали вещества. Задержанный признался, что приобрел их для себя. В отношении него завели уголовное дело.

Позже в этом же районе, у дома на улице Зои Космодемьянской, сотрудники вневедомственной охраны задержали 39-летнего мужчину, у которого нашли крупную партию наркотиков, а также шприцы.

Его взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU