2019-04-08T11:55:51+03:00
Общество

В Саратове спустя три месяца простоя пошли трамваи №5

Транспорт не ходил с 27 декабря
Дарья Вострикова
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Сегодня, 8 апреля, в Саратове наконец-то вышли на линию трамваи №5.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, его движение возобновилось с сегодняшнего дня.

До этого транспорт не ходил почти три месяца, начиная с 27 декабря. Его движение было остановлено из-за снежных заносов.

Теперь с приходом тепла горожане снова могут доехать от завода «Оргсинтез» в поселок Комсомольский и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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