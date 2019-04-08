В Саратове спустя три месяца простоя пошли трамваи №5
Транспорт не ходил с 27 декабря
Изменить размер текста:
Сегодня, 8 апреля, в Саратове наконец-то вышли на линию трамваи №5.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, его движение возобновилось с сегодняшнего дня.
До этого транспорт не ходил почти три месяца, начиная с 27 декабря. Его движение было остановлено из-за снежных заносов.
Теперь с приходом тепла горожане снова могут доехать от завода «Оргсинтез» в поселок Комсомольский и обратно.
ИСТОЧНИК KP.RU