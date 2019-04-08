2019-04-08T12:01:25+03:00
Общество

«Комсомолка» ищет саратовских красавиц для участия в фотосессии

Их портреты разместят на обложке саратовского выпуска «Комсомольской правды»
Ольга Муравлёва
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Попади на обложку «Комсомолки»!Попади на обложку «Комсомолки»!Фото: Екатерина Семенова
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Издательский дом «Волга-Медиа» решил возродить конкурс «Мисс КП-Саратов» совместно с фотостудией «Белая дверь».

«Комсомолка» приглашает красавиц поучаствовать в конкурсе и выиграть призы. Двух победительниц ждет бесплатная фотосессия и размещение портрета на обложке саратовской «Комсомолки», а также направление портрета в Москву, где его, возможно, разместят в федеральном выпуске.

Для участия в конкурсе нужно прислать заявку на почту saratov.kp@yandex.ru, к письму приложить фотографию и контактные данные (номер телефона и ссылка на страницу ВК), небольшой рассказ о себе, а также вступить в группы Комсомольская правда Саратов и Фотостудия Белая Дверь Саратов.

К тому же рекомендуем ознакомиться с положением о конкурсе, полные правила есть там.

«КП-Саратов» выражает благодарность за поддержку нашему партнеру, основателю фотостудии «Белая дверь» Игорю Соловьеву (за творчеством которого можно также следить в Instagram).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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