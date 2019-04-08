В ТЦ Саратова продавец сговорился с воришкой и украл имущество на 54,5 тыс. рублей
Преступление произошло в период с 23 января по 5 апреля
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Полиция Саратова вчера, 7 апреля, нашла подозреваемую в краже из ТЦ Ленинского района.
- Вечером 6 апреля в отдел обратилась 28-летняя директор магазина и сообщила, что в период с 23 января по 5 апреля 2019 года неизвестные сговорились с ранее судимым 25-летним продавцом и украли из торговой точки имущество на 54,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу и задержали 27-летнюю ранее не судимую женщину.
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ИСТОЧНИК KP.RU