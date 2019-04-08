2019-04-08T11:53:52+03:00
Общество

Мэрия Саратова: перестали ходить 13 автобусных маршрутов

Опубликован их список
Дарья Вострикова
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Сегодня, 8 апреля, мэрия Саратова опубликовала список 13 маршрутов, которые перестали ходить с сегодняшнего дня.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской администрации, это связано с пересмотром итогов конкурса перевозчиков.

В Саратове перестали ходить маршруты №56 «улица Техническая» — «улица Грибова», №16 «Калашниково» — «поселок Заплатиновка», №55 «улица Лесная» — «улица Рахова», №7 «станция Волга» — «село Князевка», №35 «площадь Ленина» — «поселок Нефтяников», №38 «ООО "Саратоворгсинтез"» — «поселок Комсомольский», №72 «микрорайон "Изумруд"» — «железнодорожный вокзал», №57 «переулок Мирный» — «улица Миллеровская», №45 «микрорайон Иволгино» — «Октябрьское ущелье», №31 «поселок Юбилейный» — «завод "Строймаш"», №89 «улица Ипподромная» — «поселок Зональный», №95 «площадь Славянская» — «поселок Зональный», №39 «станция Волга» — «поселок Водник».

С сегодняшнего дня в Саратове начали свою работу на 66 маршрутах новые перевозчики. Выяснилось, что выигравшая конкурс организация может приступить к работе в течение некоторого времени.

Маршруты №№57 и 45, которые обслуживает ООО «Ершовтрансавто», планируют запустить 9 апреля, №№95, 16, 55 до 10 апреля, №31 в течение двух недель.

Подтверждение подвижного состава маршрута №72 от перевозчика ООО «Трансагент» планируется до 10 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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