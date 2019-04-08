Экс-мэра Саратова Алексея Прокопенко могут выпустить из-под стражи

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-08T12:14:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Судья Октябрьского районного суда Сергей Сотсков удовлетворил жалобу Алексея Прокопенко, бывшего мэра Саратова.

Как сообщала ранее «КП-Саратов», Прокопенко самостоятельно пришел 13 марта в СУ СКР. Он отметил, что это не явка с повинной, а попытка разобраться в собственном деле. На тот момент он более четырех лет находился в международном розыске.

Суд рассмотрел ходатайство Прокопенко на действия следователя Олега Шатрова. По мнению адвоката Дмитрия Белякова, следствие отправило экс-мэра под стражу, а позже следователь незаконно отказал в прошении об освобождении из изолятора временного содержания.

Теперь, согласно решению судьи, следствия придется все же рассмотреть прошение и либо отпустить его, либо обосновать причину для дальнейшего содержания под арестом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В полиции официально подтвердили предъявление обвинений экс-мэру Саратова Прокопенко

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU