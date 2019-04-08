2019-04-08T11:44:25+03:00
Происшествия

Жители Саратовской области избивали и возили в багажнике обидчика девушки

Мужчину спас священник
Дарья Вострикова
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Трое жителей Базарно-Карабулакского района в возрасте 21, 24 и 41 года ответят в суде за незаконное лишение человека свободы, причинение тяжкого вреда здоровью и умышленное повреждение чужого имущества.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, 19 ноября 2018 года пьяные мужчины на ВАЗ 21099 приехали на молочную ферму, чтобы проучить 37-летнего работника организации. Он обидел падчерицу одного из их знакомых.

Сначала 24-летний парень несколько раз ударил этого человека по голове, а потом трое его подельников засунули жертву в багажник автомобиля и повезли в соседнее село, извиняться.

Однако девушка и ее отчим не захотели общаться с привезенным и слушать его мольбы, поскольку они не просили никакой расправы.

Криминальный квартет опять положил мужчину в багажник, вывез на трассу. Тот начал шуметь, за что уже на воле получил несколько ударов по груди и голове и опять был засунут в машину.

Избитого мужчину выбросили на обочине дороги. К счастью, его заметил проходящий мимо священник. После этого жертва насилия попала в больницу. Ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Выяснилось, что ранее, ночью 7 августа 2018 года, один из злоумышленников, 24-летний мужчина, будучи навеселе, потребовал, чтобы жильцы одного из частных домов в селе Тепловка продали ему спиртное. Услышав отказ, он стал колотить ногой по автомобилю, принадлежащему этим людям.

Еще до начала следствия он возместил причиненный ущерб.

Ночью 27 августа этот же гражданин распивал спиртное со своей 24-летней подругой в Новых Бурасах. Ему не понравилось, что девушка пишет кому-то смс, а не проводит время с таким кавалером. Поэтому буян выхватил у нее телефон Samsung Galaxy J2 Prime и разломал его руками. Причиненный ущерб он возместил.

Еще до окончания следствия трое обвиняемых признали свою вину. Уголовное дело в отношении них направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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