2019-04-08T10:44:31+03:00
Происшествия

В Озинках мужчина подделал квитанции о штрафах восьмерым мигрантам

Он присвоил 12 тыс. рублей
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Озинском районе Саратовской области вынесен приговор 36-летнему мужчине, признанному виновным в мошенничестве и подделке официального документа.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, было установлено, что в сентябре 2017 года он забрал у восьмерых граждан Таджикистана миграционные карты и 12 тыс. рублей. При этом мужчина пообещал иностранцам оформить квитанции об оплате штрафов.

При этом чеки он действительно изготовил, подделав их на компьютере. Он заверил их подписью и поставил поддельную печать дежурной части.

Квитанции мужчина отдал мигрантам, а деньги присвоил.

Суд приговорил его к десяти месяцам ограничения свободы. При вынесении срока было учтено, что у виновника есть малолетние дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Саратовом мужчина может сесть на пять лет за удар полицейскому в лицо
В Татищеве мужчину убило током во время ремонта проводки
Саратовцев раздражают знаки о запрете парковки из-за чистки снега
СНТ Саратовской области активно заключают договоры на обращение с ТКО
Жительница Саратова лишилась в такси мобильного телефона
В Энгельсском районе двое рецидивистов обкрадывали пенсионеров
Саратовец в баре украл у незнакомца два телефона
Саратовские дзюдоисты стали призерами всероссийских соревнований
За контроль строительных работ в аэропорту «Гагарин» предлагают 23,6 млн рублей
В Балакове завели уголовное дело за некачественный асфальт
Полицейскому из Балашова отказались смягчать срок за сбитую насмерть женщину
Адвокат: Алексей Прокопенко может выйти из-под стражи до конца недели
Саратовская прокуратура выявила сайт по подделке документов
Перевозчики не смогли рассказать, когда нормализуется работа автобусов в Саратове
В Саратове УК оштрафовали за затопленный дом
Прокуратура назвала причины обрушения домов в Саратове
Экс-мэра Саратова Алексея Прокопенко могут выпустить из-под стражи
В Саратове задержана банда автоподставщиков
В Ленинском районе Саратова за день поймали двух наркоманов
Житель Пугачева продал арестованный за долги автомобиль
В Саратове спустя три месяца простоя пошли трамваи №5
«Комсомолка» ищет саратовских красавиц для участия в фотосессии