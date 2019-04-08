В Озинках мужчина подделал квитанции о штрафах восьмерым мигрантам
В Озинском районе Саратовской области вынесен приговор 36-летнему мужчине, признанному виновным в мошенничестве и подделке официального документа.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, было установлено, что в сентябре 2017 года он забрал у восьмерых граждан Таджикистана миграционные карты и 12 тыс. рублей. При этом мужчина пообещал иностранцам оформить квитанции об оплате штрафов.
При этом чеки он действительно изготовил, подделав их на компьютере. Он заверил их подписью и поставил поддельную печать дежурной части.
Квитанции мужчина отдал мигрантам, а деньги присвоил.
Суд приговорил его к десяти месяцам ограничения свободы. При вынесении срока было учтено, что у виновника есть малолетние дети.
ИСТОЧНИК KP.RU