В Шиханах водитель грузовика сбил мужчину и уехал
Авария произошла у подъезда одного из домов
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Вчера, 7 апреля, в 10:30 у дома №5 на улице Строителей в Шиханах Вольского района Саратовской области 35-летний водитель ГАЗ-3705 сбил 53-летнего мужчину.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, он настиг свою жертву на бетонной плите у подъезда дома, после чего скрылся с места аварии.
Пешехода осмотрели медики и отпустили, а правоохранители установили личность водителя-лихача.
ИСТОЧНИК KP.RU