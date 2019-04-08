В Шиханах водитель грузовика сбил мужчину и уехал

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-08T10:42:17+03:00

Авария произошла у подъезда одного из домов

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Вчера, 7 апреля, в 10:30 у дома №5 на улице Строителей в Шиханах Вольского района Саратовской области 35-летний водитель ГАЗ-3705 сбил 53-летнего мужчину.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, он настиг свою жертву на бетонной плите у подъезда дома, после чего скрылся с места аварии.

Пешехода осмотрели медики и отпустили, а правоохранители установили личность водителя-лихача.

ИСТОЧНИК KP.RU