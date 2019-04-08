Саратовские инвалиды получат более 100 квартир к концу 2019 года

СЕГОДНЯ 10:18 2019-04-08T10:25:37+03:00

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До конца 2019 года планируется обеспечить жильем свыше 100 инвалидов Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в правительстве региона, об этом сообщил начальник отдела жилищных программ ведомства Юрий Толкунов на встрече с инициативной группой в министерстве строительства и ЖКХ.

Он добавил, что закупки осуществятся с учетом индивидуальных потребностей для людей. В помещениях будут шире дверные приемы, в прихожей или коридоре должно быть предусмотрено место для разворота коляски, а в квартирах спецоборудование для инвалидов-колясочников.

На обеспечение людей с ограниченными возможностями жильем выделили свыше 106 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU