Жители Заводского района переплатили более 17 тыс. рублей за вывоз отходов

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-08T10:15:49+03:00

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Прокуратура Заводского района по обращению жителей дома №5 на 3-м Кавказском тупике в Саратове проверила исполнение законодательства в сфере ЖКХ.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, выяснилось, что ЖСК №5 САЗ выставлял гражданам неправильные цены за оплату вывоз отходов.

После того, как председатель организации получил представление, жильцам сделали перерасчет за срок с августа 2018 по февраль 2019 года на сумму более 17 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU