Жители Заводского района переплатили более 17 тыс. рублей за вывоз отходов
Им сделали перерасчет
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Прокуратура Заводского района по обращению жителей дома №5 на 3-м Кавказском тупике в Саратове проверила исполнение законодательства в сфере ЖКХ.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, выяснилось, что ЖСК №5 САЗ выставлял гражданам неправильные цены за оплату вывоз отходов.
После того, как председатель организации получил представление, жильцам сделали перерасчет за срок с августа 2018 по февраль 2019 года на сумму более 17 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU