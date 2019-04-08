Под Саратовом двое молодых мужчин изнасиловали 41-летнюю сельчанку
В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области в суд готовится к отправке уголовное дело в отношении двух молодых людей, обвиняемых в групповом изнасиловании.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, злоумышленники напали на 41-летнюю женщину в одном из сел.
Преступление было совершено вечером 10 сентября прошлого года. Двое пьяных обвиняемых изнасиловали женщину в ее доме. Потерпевшей удалось вырваться, она заявила о случившемся в полицию.
На время следствия мужчин отправили под арест. Один из них, 22-летний, признал свою вину полностью и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Уголовное дело направлено прокурору для перенаправления в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU