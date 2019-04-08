2019-04-08T10:13:24+03:00
Происшествия

Под Саратовом двое молодых мужчин изнасиловали 41-летнюю сельчанку

Они напали на женщину в ее доме
Екатерина Семенова
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В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области в суд готовится к отправке уголовное дело в отношении двух молодых людей, обвиняемых в групповом изнасиловании.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, злоумышленники напали на 41-летнюю женщину в одном из сел.

Преступление было совершено вечером 10 сентября прошлого года. Двое пьяных обвиняемых изнасиловали женщину в ее доме. Потерпевшей удалось вырваться, она заявила о случившемся в полицию.

На время следствия мужчин отправили под арест. Один из них, 22-летний, признал свою вину полностью и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело направлено прокурору для перенаправления в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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