В Саратове пенсионерка украла 1 млн рублей при оформлении доли жилплощади

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-08T09:53:50+03:00

Женщину не могли поймать с лета 2018 года

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В Саратове правоохранители задержали 72-летнюю женщину по подозрению в краже более 1 млн рублей.

- В полицию с заявлением 13 июня 2018 года обратился 56-летний мужчина и сообщил, что в период с ноября 2014 по март 2015 года в доме по улице Соборная директор ООО во время оформления доли в строительстве квартиры присвоила себе 1 млн и 4 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Женщину нашли и доставили в отдел 7 апреля. Она призналась в соедянном. Ей выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU