Магистры СГУ составляют литературную карту Саратова

СЕГОДНЯ 09:42 2019-04-08T09:59:29+03:00

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По инициативе депутата Саратовской областной думы, регионального координатора проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлии Литневской в 12 корпусе СГУ имени Н. Г. Чернышевского состоялась презентация проекта литературной карты Саратова.

Магистрант-политолог Елена Хазова сделала краткий обзор персоналий видных литераторов, судьба которых тесным образом связана с Саратовской областью. Только беглое перечисление имен и фактов биографии заняло полтора часа.

- На мой взгляд, такие встречи должны проводиться чаще в студенческой среде. Составляя литературную карту, а затем разбирая ее на общей встрече, понимаешь всю значимость родного края, его достояние и масштабы. Охватывает гордость и, в то же время, обида за то, что мы, жители Саратова и области, перестали ценить и оберегать нашу малую родину. Свою историю нужно знать и уважать, хранить и оберегать культуру, литературное прошлое. С каждой такой встречей людей, ценящих наш край, становилось бы больше, а это очень важно, в первую очередь, для нас самих, — прокомментировала обсуждение разработанного его проекта литературной карты магистрант-политолог Елена Хазова.

- Благодаря исследованию своей однокурсницы, узнала много нового и интересного. Впечатлил объем информации, который был обработан и представлен Еленой. Все это подтолкнуло меня на размышления, почему наш регион богат на таких выдающихся людей? Саратовская область — это уникальный регион, один из культурных центров, живописный край, где сама природа вдохновляет творить! — поделилась впечатлениями начинающий политолог Ирина Кирюхина.

- Обсуждение проекта литературной карты позволило мне убедиться, насколько живой и заинтересованный интерес вызывает у саратовской молодежи тема исторического наследия и роли Саратова в жизни нашей страны. Биография нашего края полна героических имен и событий. И это должно быть одним из факторов дальнейшего развития нашего любимого города, так называемой «точкой роста», — прокомментировала свою инициативу по составлению литературной карты депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU