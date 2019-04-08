2019-04-08T09:59:29+03:00
Общество

Магистры СГУ составляют литературную карту Саратова

Презентация проекта состоялась по инициативе депутата облдумы Юлии Литневской
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

По инициативе депутата Саратовской областной думы, регионального координатора проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлии Литневской в 12 корпусе СГУ имени Н. Г. Чернышевского состоялась презентация проекта литературной карты Саратова.

Магистрант-политолог Елена Хазова сделала краткий обзор персоналий видных литераторов, судьба которых тесным образом связана с Саратовской областью. Только беглое перечисление имен и фактов биографии заняло полтора часа.

- На мой взгляд, такие встречи должны проводиться чаще в студенческой среде. Составляя литературную карту, а затем разбирая ее на общей встрече, понимаешь всю значимость родного края, его достояние и масштабы. Охватывает гордость и, в то же время, обида за то, что мы, жители Саратова и области, перестали ценить и оберегать нашу малую родину. Свою историю нужно знать и уважать, хранить и оберегать культуру, литературное прошлое. С каждой такой встречей людей, ценящих наш край, становилось бы больше, а это очень важно, в первую очередь, для нас самих, — прокомментировала обсуждение разработанного его проекта литературной карты магистрант-политолог Елена Хазова.

- Благодаря исследованию своей однокурсницы, узнала много нового и интересного. Впечатлил объем информации, который был обработан и представлен Еленой. Все это подтолкнуло меня на размышления, почему наш регион богат на таких выдающихся людей? Саратовская область — это уникальный регион, один из культурных центров, живописный край, где сама природа вдохновляет творить! — поделилась впечатлениями начинающий политолог Ирина Кирюхина.

- Обсуждение проекта литературной карты позволило мне убедиться, насколько живой и заинтересованный интерес вызывает у саратовской молодежи тема исторического наследия и роли Саратова в жизни нашей страны. Биография нашего края полна героических имен и событий. И это должно быть одним из факторов дальнейшего развития нашего любимого города, так называемой «точкой роста», — прокомментировала свою инициативу по составлению литературной карты депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Саратовом мужчина может сесть на пять лет за удар полицейскому в лицо
В Татищеве мужчину убило током во время ремонта проводки
Саратовцев раздражают знаки о запрете парковки из-за чистки снега
СНТ Саратовской области активно заключают договоры на обращение с ТКО
Жительница Саратова лишилась в такси мобильного телефона
В Энгельсском районе двое рецидивистов обкрадывали пенсионеров
Саратовец в баре украл у незнакомца два телефона
Саратовские дзюдоисты стали призерами всероссийских соревнований
За контроль строительных работ в аэропорту «Гагарин» предлагают 23,6 млн рублей
В Балакове завели уголовное дело за некачественный асфальт
Полицейскому из Балашова отказались смягчать срок за сбитую насмерть женщину
Адвокат: Алексей Прокопенко может выйти из-под стражи до конца недели
Саратовская прокуратура выявила сайт по подделке документов
Перевозчики не смогли рассказать, когда нормализуется работа автобусов в Саратове
В Саратове УК оштрафовали за затопленный дом
Прокуратура назвала причины обрушения домов в Саратове
Экс-мэра Саратова Алексея Прокопенко могут выпустить из-под стражи
В Саратове задержана банда автоподставщиков
В Ленинском районе Саратова за день поймали двух наркоманов
Житель Пугачева продал арестованный за долги автомобиль
В Саратове спустя три месяца простоя пошли трамваи №5
«Комсомолка» ищет саратовских красавиц для участия в фотосессии