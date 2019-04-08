2019-04-08T09:41:18+03:00
Общество

Девушку в Саратовской области осудили за спаивание подруги

Жительница Озинского района постоянно предлагала несовершеннолетней подруге настойку, пиво и водку
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К 200 часам обязательных работ приговорена 20-летняя жительница райцентра Озинки Саратовской области за вовлечение несовершеннолетней подруги в пьянку. При этом, как установил суд, алкоголь девушки выпивали постоянно.

- С июля по ноябрь 2018 года старшая из подруг систематически предлагала 16-летней девушке употреблять настойку, пиво и водку. Тем самым, как подчеркнул представитель прокуратуры в суде, «нанося невосполнимый вред физическому и психическому здоровью несовершеннолетней», — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.

Прокурор для получения обвинительного приговора обратил внимание суда на личность девушки, которая ведет асоциальный образ жизни и получила отрицательные характеристики по месту жительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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