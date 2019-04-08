Под Саратовом 13 пожарных тушили горящий дом
Площадь возгорания составила 100 кв. м
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В минувшую субботу, 6 апреля, в 08:39 на пульт оперативного дежурного Красноармейска поступил сигнал о пожаре в двухквартирном доме в поселке Совхозный.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, по предварительным данным, из-за несоблюдения правил эксплуатации электрического оборудования возник пожар.
Четыре единицы техники и 13 огнеборцев ликвидировали возгорание на площади 100 кв. м.
ИСТОЧНИК KP.RU