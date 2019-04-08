Активисты просят высадить на бульваре Рахова живую изгородь

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-08T09:37:12+03:00

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Саратовские активисты предлагают вариант благоустройства бульвара на улице Рахова.

Как сообщили «КП-Саратов» участники общественного движения «Саратов велосипедный», очень большое значение играет правильное озеленение.

Например, вдоль бульвара по Рахова предлагается высадить декоративный кустарник в виде живой изгороди. Это поможет значительно снизить уровень пыли и загазованности.

Кроме того, предлагается сделать дренажные карманы с гранитным щебнем вдоль проезжей части. Это необходимо, чтобы предотвратить попадание земли на дорогу.

Впрочем, в комментариях жители города хотя в целом одобряют подобные идеи, но считают, что такого в Саратове сделано не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU