Активисты просят высадить на бульваре Рахова живую изгородь
Саратовские активисты предлагают вариант благоустройства бульвара на улице Рахова.
Как сообщили «КП-Саратов» участники общественного движения «Саратов велосипедный», очень большое значение играет правильное озеленение.
Например, вдоль бульвара по Рахова предлагается высадить декоративный кустарник в виде живой изгороди. Это поможет значительно снизить уровень пыли и загазованности.
Кроме того, предлагается сделать дренажные карманы с гранитным щебнем вдоль проезжей части. Это необходимо, чтобы предотвратить попадание земли на дорогу.
Впрочем, в комментариях жители города хотя в целом одобряют подобные идеи, но считают, что такого в Саратове сделано не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU