2019-04-08T09:30:22+03:00
Общество

Саратовцы пробежали 15 км в честь Дня космонавтики

Они стартовали от площади Кирова и финишировали на Гагаринском поле
Екатерина Семенова
Поделиться:
Пробег ко Дню космонавтики в СаратовеПробег ко Дню космонавтики в Саратове
Изменить размер текста:

В Саратове 7 апреля прошел традиционный легкоатлетический кросс, посвященный Дню космонавтики.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, забег прошел уже в 42-й раз. В 2019 году в нем приняли участие около 200 человек — как профессионалов, так и любителей.

Спортсмены пробежали от площади Кирова до моста Саратов — Энгельс, потом всех желающих на автобусе довезли на другой берег Волги, откуда они продолжили бежать до поворота на Гагаринское поле и до стелы в честь приземления первого космонавта. Дистанция составила около 15 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Саратовом мужчина может сесть на пять лет за удар полицейскому в лицо
В Татищеве мужчину убило током во время ремонта проводки
Саратовцев раздражают знаки о запрете парковки из-за чистки снега
СНТ Саратовской области активно заключают договоры на обращение с ТКО
Жительница Саратова лишилась в такси мобильного телефона
В Энгельсском районе двое рецидивистов обкрадывали пенсионеров
Саратовец в баре украл у незнакомца два телефона
Саратовские дзюдоисты стали призерами всероссийских соревнований
За контроль строительных работ в аэропорту «Гагарин» предлагают 23,6 млн рублей
В Балакове завели уголовное дело за некачественный асфальт
Полицейскому из Балашова отказались смягчать срок за сбитую насмерть женщину
Адвокат: Алексей Прокопенко может выйти из-под стражи до конца недели
Саратовская прокуратура выявила сайт по подделке документов
Перевозчики не смогли рассказать, когда нормализуется работа автобусов в Саратове
В Саратове УК оштрафовали за затопленный дом
Прокуратура назвала причины обрушения домов в Саратове
Экс-мэра Саратова Алексея Прокопенко могут выпустить из-под стражи
В Саратове задержана банда автоподставщиков
В Ленинском районе Саратова за день поймали двух наркоманов
Житель Пугачева продал арестованный за долги автомобиль
В Саратове спустя три месяца простоя пошли трамваи №5
«Комсомолка» ищет саратовских красавиц для участия в фотосессии