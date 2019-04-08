Саратовцы пробежали 15 км в честь Дня космонавтики

СЕГОДНЯ 09:11 2019-04-08T09:30:22+03:00

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В Саратове 7 апреля прошел традиционный легкоатлетический кросс, посвященный Дню космонавтики.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, забег прошел уже в 42-й раз. В 2019 году в нем приняли участие около 200 человек — как профессионалов, так и любителей.

Спортсмены пробежали от площади Кирова до моста Саратов — Энгельс, потом всех желающих на автобусе довезли на другой берег Волги, откуда они продолжили бежать до поворота на Гагаринское поле и до стелы в честь приземления первого космонавта. Дистанция составила около 15 км.

ИСТОЧНИК KP.RU