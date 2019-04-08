Саратовцы пробежали 15 км в честь Дня космонавтики
Они стартовали от площади Кирова и финишировали на Гагаринском поле
Пробег ко Дню космонавтики в Саратове
Изменить размер текста:
В Саратове 7 апреля прошел традиционный легкоатлетический кросс, посвященный Дню космонавтики.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, забег прошел уже в 42-й раз. В 2019 году в нем приняли участие около 200 человек — как профессионалов, так и любителей.
Спортсмены пробежали от площади Кирова до моста Саратов — Энгельс, потом всех желающих на автобусе довезли на другой берег Волги, откуда они продолжили бежать до поворота на Гагаринское поле и до стелы в честь приземления первого космонавта. Дистанция составила около 15 км.
ИСТОЧНИК KP.RU