2019-04-08T09:11:43+03:00
Происшествия

Житель Марксовского района ограбил пенсионерку ради алкоголя и еды

На него завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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Вчера, 7 апреля, в отдел полиции Марксовского района поступило заявление от 62-летней жительницы села Приволжское о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам пенсионерки у нее в гостях был 39-летний односельчанин, который отобрал у нее 8 тыс. рублей и ушел.

Полиция задержала предполагаемого грабителя. Два раза судимый мужчина во всем признался и добавил, что потратил деньги на алкоголь и еду.

На него завели уголовное дело, а самого рецидивиста посадили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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