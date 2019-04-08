Житель Марксовского района ограбил пенсионерку ради алкоголя и еды
На него завели уголовное дело
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Вчера, 7 апреля, в отдел полиции Марксовского района поступило заявление от 62-летней жительницы села Приволжское о краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам пенсионерки у нее в гостях был 39-летний односельчанин, который отобрал у нее 8 тыс. рублей и ушел.
Полиция задержала предполагаемого грабителя. Два раза судимый мужчина во всем признался и добавил, что потратил деньги на алкоголь и еду.
На него завели уголовное дело, а самого рецидивиста посадили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU