В Саратове рецидивист украл мусорные баки и сдал их на металлолом

СЕГОДНЯ 09:04 2019-04-08T09:28:32+03:00

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В отдел полиции Ленинского района Саратова 27 марта обратился 29-летний директор одной из организаций.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, мужчина рассказал, что с 9:00 до 11:00 в этот же день кто-то унес мусорные баки на общую сумму 15,8 тыс. рублей от домов №№1а и 9а на Гвардейской улице. По подозрению в совершении преступления разыскивался 39-летний гражданин.

Через два дня, 29 марта, в 14:10, в полицию обратился 39-летний механик предприятия с заявлением, что кто-то унес пять металлических контейнеров для бытовых отходов, принадлежащих компании, где он работает, от дома №17 на Малой Елшанской улице, 3-м Московском проезде, 17 и Таганрогском переулке, 9. Сумма украденного составила около 30 тыс. рублей.

Вчера, 7 апреля, выяснилось, что преступление совершил 39-летний мужчина, который сейчас находится в СИЗО. За его спиной уже есть несколько обвинительных приговоров.

Мужчина признался в содеянном и добавил, что сдал похищенное на металлолом.

ИСТОЧНИК KP.RU