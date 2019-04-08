Из подвала дома в Саратове украли три велосипеда за полмиллиона

СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-08T09:01:48+03:00

Полиция задержала ранее не судимого мужчину, который сдал транспорт в комиссионку

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Полиция Саратова вчера, 7 апреля, нашла подозреваемого в краже велосипедов.

- В участок в тот же день пришла 45-летняя женщина, заявив, что в период с 30 марта до наступившего дня каким-то образом воры проникли в подвал дома на улице Чернышевского и украли три велосипеда марок BMW, Ghost и Norco. Сумма ущерба для потерпевшей составила 425 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 30-летнего мужчину из поселка Алексеевка. Ранее гражданин не был судим. Оказалось, что двухколесный транспорт он сдал в комиссионку. Подозреваемого посадили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU