В Татищевском районе бомжиха украла из дома деньги и обручальные кольца

СЕГОДНЯ 08:55 2019-04-08T09:03:22+03:00

Она уже пять раз привлекалась к уголовной ответственности

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Вчера, 7 апреля, полиция Татищевского района раскрыла кражу у 49-летней жительницы села Широкое.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам женщины, 5 апреля неизвестные взяли ключ от ее квартиры, оставленный у крыльца, залезли в ее дом и украли оттуда по два обручальных кольца и цепочки, браслет, кулон и 7 тыс. рублей.

Предполагаемого воришку задержали. Оказалось, что это сделала 44-летняя бомжиха из Кемерова, которая уже пять раз привлекалась к уголовной ответственности.

Женщина призналась в содеянном, похищенное у нее частично изъяли, а на саму завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU