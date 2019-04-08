После конкурса перевозчиков в Саратове перестали ходить несколько маршруток

СЕГОДНЯ 08:47 2019-04-08T08:53:00+03:00

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После оглашения результатов конкурса перевозчиков, которое прошло 22 марта, 75 направлений нашли своих новых хозяев. Больше всего направлений набрала пензенское ООО «Транспортная компания «Дилижанс-2».

Однако 13 из них — №№1, 7, 17, 27, 34, 35, 39, 43, 62, 66, 77, 85, 89 остались бесхозными.

Теперь горожанам приходится пожинать плоды этого распределения.

Группа «Типичный Саратов» с утра пестрит публикациями возмущенных граждан.

Анонимный автор одной из них пишет, что уже более 25 минут не может дождаться маршрутки №63.

В комментариях к записи граждане поделились, какие еще автобусы сегодня плохо ходят.

Димитар Туманов заявил, что аналогичная ситуация сложилась с маршрутом №56. Его поддержала Елена Базанова, написав, что с 57-м такая же история.

Горожане рассказали, что очень плохо ходят маршрутки №№79, 16, 55, 45 и 55. На некоторых остановках люди увидели объявления, что некоторые из рейсов начнут вновь ходить только с 9-10 апреля. Также пользователи соцсети отметили, что посадка на №№63, 99, 95, 55а и 18Д сегодня была очень плотной.

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Иван Погорелов пожаловался, что из-за этого даже взлетели цены в такси. Теперь за дорогу из Заводского района в центр придется отдать 300-400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU