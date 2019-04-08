2019-04-08T08:34:16+03:00
Происшествия

Рецидивист из Энгельса пытался угнать в Ершове ВАЗ-21099

Однако у него получилось только похитить имущество из салона и сломать крыло
Ольга Муравлёва
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В Ершовском районе полиция 6 апреля нашла подозреваемого в попытке угона ВАЗ-21099 у молодого парня.

- В 06:50 в отдел поступило заявление 21-летнего жителя поселка Мокроус. Он сообщил, что кто-то пытался похитить его машину от дома №13 по Школьной улице Ершова. При этом у машины оказалось сломано крыло, а из салона похищена автомагнитола и «флэшка». Всего ущерб составил 6,3 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция нашла подозреваемого. Им оказался 41-летний рецидивист из Энгельса. Теперь ему могут дать срок за покушение на угон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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