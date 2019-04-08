2019-04-08T08:31:08+03:00
Происшествия

За сутки в Саратовской области задержаны десять браконьеров

Самому старшему 81 год
Екатерина Семенова
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В Саратовской области полиция проводит операцию «Биосфера», направленную на борьбу с браконьерами.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, за минувшие сутки, 6 апреля, в охотничьих угодьях были задержаны несколько граждан с оружием.

В районе села Кудрявка Балашовского района накрыли 45 и 56-летнего мужчин с боеприпасами.

39-летнего жителя села Липовка Духовницкого района задержали с охотничьим огнестрельным гладкоствольным оружием марки МЦ-21, калибр 12x70.

Под селом Бобровка Красноармейского района задержаны с ружьями трое жителей Саратова в возрасте 42, 61 и 68 лет. Они незаконно охотились на птиц.

Около села Сплавнуха этого же района за незаконную охоту задержан 81-летний мужчина. Он приехал на автомобиле ВАЗ-2106 с ружьем ИЖ-27 12-го калибра и дробовыми патронами №7.

В Новобурасском районе, в 700 м от села Чернышевка задержан 42-летний охотник на водоплавающую дичь.

Кроме того, в Краснопартизанском районе во время рейда полиция и Росгвардия задержали 34 и 43-летнего мужчин. У них при себе имелись ружья, но не было разрешения на охоту.

По всем фактам составлены административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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