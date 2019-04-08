У жителей Комсомольского поселка отключили воду

СЕГОДНЯ 08:21 2019-04-08T08:21:48+03:00

Это связано с ремонтом водопровода

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В Саратове сегодня, 8 апреля, отключили воду жителям нескольких улиц в Комсомольском поселке.

- Ориентировочно до 14:00 не будет водоснабжения на Тульской, 37, 39, 43, 1-м Тульском проезде, 4а, 6а, 6Б, 6в и Каспийской, 18а, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

По словам коммунальщиков, это связано с ремонтом водопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU