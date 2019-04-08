В квартире Аткарска нашли труп трехнедельной давности

СЕГОДНЯ 08:05 2019-04-08T08:05:37+03:00

Соседи забеспокоились, что мужчина не выходит из дома

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В Аткарске следователи начали доследственную проверку по факту гибели 54-летнего мужчины.

- Предполагается, что труп нашли днем 6 апреля в квартире, где покойный проживал один. Соседи забеспокоились, что гражданина не видно уже около 2-3 недель и позвонили в службу спасения. Специалисты вскрыли дверь и на диване нашли мертвое тело. В жилище также работал телевизор, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи осмотрели место и признаков насильственной смерти не обнаружили.

Назначена судмедэкспертиза. После проверки следователи решат, возбуждать уголовное дело или нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU