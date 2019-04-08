Молодой вор похитил из саратовского магазина мужской и женский парфюмы
Он продал похищенное на Сенном рынке
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В Октябрьском районе Саратова директор магазина на улице Беговая, 12в обратилась в полицию с заявлением о краже.
- По словам потерпевшей, неизвестный мужчина похитил флакон мужской туалетной воды Lacoste за 3 933 рубля и флакон женского парфюма Brilliant Noir за 114 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.
По подозрению в краже полиция задержала 20-летний молодой человек. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи.
Злоумышленник признался и рассказал, что похищенное он продал на Сенном рынке неизвестному за 1 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU