Саратовские школьники устроили опасные игры на стройке
Их засняли очевидцы
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Сегодня, 7 апреля, в паблике «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте» один из местных жителей пожаловался на опасные игры школьников.
По словам очевидца, дети облюбовали стройку в районе 8-16-го квартала Заводского района.
Он опубликовал фотографии, на которых можно увидеть, как три маленьких силуэта пока еще стоят на плитах, а несколько смельчаков уже успели полезть вверх, по крану.
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Горожанин обеспокоен тем, что с детьми может что-то случится.
В ответ на это остальные местные жители в комментариях успокоили его и написали, что в этом нет ничего страшного.
ИСТОЧНИК KP.RU