Саратовские школьники устроили опасные игры на стройке

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-07T15:47:27+03:00

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Сегодня, 7 апреля, в паблике «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте» один из местных жителей пожаловался на опасные игры школьников.

По словам очевидца, дети облюбовали стройку в районе 8-16-го квартала Заводского района.

Он опубликовал фотографии, на которых можно увидеть, как три маленьких силуэта пока еще стоят на плитах, а несколько смельчаков уже успели полезть вверх, по крану.

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Горожанин обеспокоен тем, что с детьми может что-то случится.

В ответ на это остальные местные жители в комментариях успокоили его и написали, что в этом нет ничего страшного.

ИСТОЧНИК KP.RU