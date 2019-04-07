В Саратове водитель легковушки влетел в припаркованный автомобиль
Он получил различные травмы
Фотографии предоставлены Саратовской областной службой спасения
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Сегодня, 7 апреля, на Барнаульской улице Заводского района Саратова произошло ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, водитель ВАЗ-21009 въехал в припаркованный автомобиль.
Фотографии предоставлены Саратовской областной службой спасения
Виновника аварии с различными травмами госпитализировали.
Фотографии предоставлены Саратовской областной службой спасения
На месте работали сотрудники областной и городской службы спасения.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Фотографии предоставлены Саратовской областной службой спасения
ИСТОЧНИК KP.RU