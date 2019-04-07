2019-04-07T14:05:41+03:00
Происшествия

В Саратове водитель легковушки влетел в припаркованный автомобиль

Он получил различные травмы
Дарья Вострикова
Поделиться:
Фотографии предоставлены Саратовской областной службой спасенияФотографии предоставлены Саратовской областной службой спасения
Изменить размер текста:

Сегодня, 7 апреля, на Барнаульской улице Заводского района Саратова произошло ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, водитель ВАЗ-21009 въехал в припаркованный автомобиль.

Фотографии предоставлены Саратовской областной службой спасения

Фотографии предоставлены Саратовской областной службой спасения

Виновника аварии с различными травмами госпитализировали.

Фотографии предоставлены Саратовской областной службой спасения

Фотографии предоставлены Саратовской областной службой спасения

На месте работали сотрудники областной и городской службы спасения.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Фотографии предоставлены Саратовской областной службой спасения

Фотографии предоставлены Саратовской областной службой спасения

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове выпиливают каштановую аллею
В Вольске затопило дом многодетной семьи
Жители Ленинского района пожаловались на яму-ловушку
Саратовцам напомнили, что нужно пропускать «скорую помощь»
В Энгельсе ночью полыхал «Шар»
В Саратове мужчина выгуливал огромного медведя на поводке
Православные христиане Саратовской области продолжают отмечать Благовещение
В Саратове трамваи №3 не едут от Мирного переулка
В Ровенском районе широко отметили «Наурыз-2019»
Саратовцев в воскресенье ждет мелкий дождь
«Сокол» выиграл матч у московского клуба «Строгино» со счетом 3:1
Пассажирка такси попала в больницу после столкновения с «Нивой»
Олимпийская чемпионка раскрыла тайну дисквалификации биатлониста Логинова
Валерий Агапов: На теме здоровья спекулировать нельзя
В Саратове у безработной женщины в обувном магазине украли 13,5 тыс. рублей
Николай Панков: Трудно думать о творчестве, когда силы и время отнимают формальности
Митингующие коммунисты в Саратове требуют построить поликлиники в Солнечном-2
В автобусе №90 в Саратове упала 81-летняя пенсионерка
Под Энгельсом спасатели достали собаку из люка