В Вольске затопило дом многодетной семьи

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-07T15:37:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще в прошлом, 2018 году, отец многодетной семьи из Вольска Саратовской области Сергей Гладилин даже не мог подозревать, какую проблему ему принесет халатность, допущенная при строительстве очистных сооружений.

Около его дома, на пересечении улиц Чернышевского и Комсомольская, рабочие вырыли котлован. Все было готово к опрессовке нового коллектора, но во время пробного пуска из-под земли забила вода. Оказалось, что на месте не хватает куска трубы.

В минувшую среду, 3 апреля, раннее утро для жителей дома №29 на Комсомольской улице началось с ошеломляющего открытия. Отец троих детей Сергей Гладилин встал ночью и обнаружил, что стоит в воде. Оказалось — затопило всю квартиру.

Мужчине пришлось схватиться за насос, чтобы попытаться хоть как-то спасти квартиру. Но ни техника, ни прибывшие машины с песком, ни отключение воды местным «Водоканалом» не помогло решить проблему. Теперь дома развернулась настоящая «Венеция» — обои и линолеум вздулся, а мебель и многие вещи уже безнадежно испорчены.

Вода хлещет второй день, а хозяин квартиры недоумевает, когда же решится эта проблема.

При этом на месте побывали представители «Водоканала» и местной администрации. Было установлено, что вода не канализационная. Чиновники же уверены, что дом заливают талые воды. Ранее путь им преграждал барьер, который убрали во время прокладки трубопровода для очистных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU