2019-04-07T11:49:51+03:00
Общество

Жители Ленинского района пожаловались на яму-ловушку

Там застревало много машин
Дарья Вострикова
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Сегодня, 7 апреля, в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» местные жители пожаловались на яму-ловушку между домами №2 и 4 на улице Батавина в Ленинском районе.

По словам пользователя Юлии Рогулиной, если водитель угодил в этот провал, то выехать оттуда самому у него уже не получится. Такая ситуация случилась здесь не единожды.

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Девушка добавила, что еще две ямы, на дороге и пешеходной зоне, которые появились год назад, причиняют вред людям. Там не могут проехать граждане с колясками и пожилые люди, даже падали дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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