Саратовцам напомнили, что нужно пропускать «скорую помощь»

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-07T15:35:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГУ МЧС по Саратовской области напомнили жителям региона, что необходимо уступать дорогу машинам экстренной помощи. Их нельзя обгонять, а при приближении стоит снизить скорость, чтобы немедленно остановиться, если это потребуется.

Речь идет о транспорте, который едет с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом — «скорая помощь», пожарная охрана, а также полиция. От скорости их движения зависят жизнь и здоровье людей.

Порой из-за вынужденного промедления огнеборцы не могут оперативно приехать на место вызова, чтобы ликвидировать возгорание. Кроме того, помеху создают заставленные машинами улицы и проезды жилых дворов. Для того, чтобы развернуть спецтехнику — автолестницу, нужна специальная площадка и заставленное пространство практически не дает спасателям шанса это сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU