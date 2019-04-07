В Саратове мужчина выгуливал огромного медведя на поводке

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-07T15:34:11+03:00

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Сегодня, 7 апреля, в паблике «Солнечный Саратов» соцсети «ВКонтакте» неизвестный пользователь прислал видео необычного обитателя Ленинского района.

На записи отчетливо видно, как один из мужчин вместе со своим приятелем выгуливают на поводке медведя.

Косолапого отвели пройтись на одну из автостоянок.

Комментаторы видеозаписи не смогли сдержать на лице улыбку и сыронизировали, что Саратов — это маленькие джунгли и тут нужно быть готовым ко всему. Женский пол умилился такому необычному зверю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/701657" frameborder="0"></iframe> Прогулка медвежонка в Саратове.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU