Православные христиане Саратовской области продолжают отмечать Благовещение

СЕГОДНЯ 10:06 2019-04-07T15:30:55+03:00

Это один из важнейших праздников в Православии

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Начиная с вчерашнего вечера и по сегодняшний день, 8 апреля, православные христиане отмечают праздник Благовещения, в том числе в Саратовской области.

В этот день вспоминают явление Деве Марии архангела Гавриила, который сообщил ей, что в будущем у нее родится Сын Божий — Иисус Христос.

Профессор богословия диакон Андрей Кураев отмечает, что этим действием началось развитие новой человеческой жизни.

С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, что в этот день даже птица гнезда не вьет, девица косы не плетет, то есть всякая работа считается грехом.

В храмах Саратовской области вчера вечером и сегодня утром прошли торжественные службы, посвященные этому празднику, а прихожанам вручили хлеб, смоченный вином. Такое происходит только во время больших праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU