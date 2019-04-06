2019-04-06T17:56:45+03:00
Спорт

Олимпийская чемпионка раскрыла тайну дисквалификации биатлониста Логинова

По ее словам, парень отсидел за других, которых нельзя было сдавать
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась об Александре Логинове.

- Считаю, что общие результаты этого сезона пришли за счет одного человека — Александра Логинова. Саша прикрывает собой всех: нынешнее руководство результатами, прежний состав сборной — своей несправедливой дисквалификацией. Парень отсидел за других, которых нельзя было сдавать. А вот его сдали, — приводит слова Резцовой «СпортЭкспресс».

На вопрос, кто сдал, биатлонистка отвечает, что Михаил Прохоров (президент Союза биатлонистов России в 2008-2014 годах — прим. ред).

- Он заплатил деньги, чтобы других не трогали. Но кого-то нужно было сдать, — заявила Резцова.

Напомним, Александра Логинова 10 июля 2015 дисквалифицировали от соревнований решением IBU до 25 ноября 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Сокол» выиграл матч у московского клуба «Строгино» со счетом 3:1
Пассажирка такси попала в больницу после столкновения с «Нивой»
Валерий Агапов: На теме здоровья спекулировать нельзя
В Саратове у безработной женщины в обувном магазине украли 13,5 тыс. рублей
Николай Панков: Трудно думать о творчестве, когда силы и время отнимают формальности
Митингующие коммунисты в Саратове требуют построить поликлиники в Солнечном-2
В автобусе №90 в Саратове упала 81-летняя пенсионерка
Под Энгельсом спасатели достали собаку из люка
В Саратове рецидивистка украла из женской сумки кошелек
В Перелюбе водитель «Нивы» сбил девочку-подростка
На Международной улице в Саратове у женщины отняли сумку
Николай Панков заставил единороссов петь гимн России
Новым спикером Саратовской облдумы станет Александр Романов
В 2018 году в Саратовской области случилось более 3 тыс. ДТП
В Саратове воры сняли с окон детской поликлиники москитные сетки
В Саратове выбирают кандидата на пост председателя облдумы от «Единой России»
Мошенник обманул саратовца на полмиллиона, обещая провести концерт известного музыканта
Саратовская облдума соберет предложения работников культуры по госзакупкам
Дети в Юбилейном добираются до школы по проезжей части без освещения
Директора саратовских учреждений культуры рассказали, как мучаются с госзакупками
В Саратове обстреливают припаркованные автомобили
В ДТП на саратовской трассе погиб пассажир иномарки
На Московской «Приора» сбила переходившую дорогу женщину
Школьница из Саратова стала призером всероссийской олимпиады
Вячеслав Володин рассказал о законе о госзакупках в интервью
Водитель «Газели» под Саратовом сбил насмерть пешехода и сбежал
Панков: Не люди перестали говорить, а мы перестали слышать
Саратовские спасатели выезжают на ложные вызовы к мужчине из Заводского