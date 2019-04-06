Олимпийская чемпионка раскрыла тайну дисквалификации биатлониста Логинова
Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась об Александре Логинове.
- Считаю, что общие результаты этого сезона пришли за счет одного человека — Александра Логинова. Саша прикрывает собой всех: нынешнее руководство результатами, прежний состав сборной — своей несправедливой дисквалификацией. Парень отсидел за других, которых нельзя было сдавать. А вот его сдали, — приводит слова Резцовой «СпортЭкспресс».
На вопрос, кто сдал, биатлонистка отвечает, что Михаил Прохоров (президент Союза биатлонистов России в 2008-2014 годах — прим. ред).
- Он заплатил деньги, чтобы других не трогали. Но кого-то нужно было сдать, — заявила Резцова.
Напомним, Александра Логинова 10 июля 2015 дисквалифицировали от соревнований решением IBU до 25 ноября 2016 года.
ИСТОЧНИК KP.RU